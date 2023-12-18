سيدات طائرة الأهلي يهزمن وادي دجلة في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي عروضه القوية في بطولة الدوري، بعد أن تغلب على نظيره وادي دجلة بنتيجة ‏‏3-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الإثنين ضمن منافسات البطولة‎.‎

أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت تفوقًا كبيرًا من جانب اللاعبات، ليحسمها الفريق لصالحه ‏بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد‎.‎

حسم «سيدات طائرة الأهلي» الشوط الأول بنتيجة 25-19، ثم استمر تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-10، قبل أن ينهي ‏الفريق الشوط الثالث والمباراة متقدمًا بنتيجة 25-17‏‎.‎

وتفوق «سيدات طائرة الأهلي» بفضل الاستقبال المتقن والإرسال والإعداد المميز وحائط الصد القوي، ليحقق الفوز ويواصل ‏عروضه القوية في الدوري‎.‎

ومن المقرر أن يلتقي «سيدات طائرة الأهلي» مع دلفي يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات البطولة.‏