سيدات طائرة الأهلي يهزمن وادي دجلة في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي عروضه القوية في بطولة الدوري، بعد أن تغلب على نظيره وادي دجلة بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الإثنين ضمن منافسات البطولة.
أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت تفوقًا كبيرًا من جانب اللاعبات، ليحسمها الفريق لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد.
حسم «سيدات طائرة الأهلي» الشوط الأول بنتيجة 25-19، ثم استمر تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-10، قبل أن ينهي الفريق الشوط الثالث والمباراة متقدمًا بنتيجة 25-17.
وتفوق «سيدات طائرة الأهلي» بفضل الاستقبال المتقن والإرسال والإعداد المميز وحائط الصد القوي، ليحقق الفوز ويواصل عروضه القوية في الدوري.
ومن المقرر أن يلتقي «سيدات طائرة الأهلي» مع دلفي يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات البطولة.