مونديال الأندية عقدة مستمرة للأهلي أمام الأندية البرازيلية

ياسر رشاد - القاهرة - واصل الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي نتائجه السلبية أمام الأندية البرازيلية ، وذلك بعدما فشل الأحمر في تحقيق الفوز على فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023 والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية .

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وسقط الأهلي في فخ الهزيمة أمام فلومينينسي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين على ملعب الجوهرة المشعة بجدة ، ليضيع حلم القلعة الحمراء في التأهل إلى نهائي مونديال الأندية.

وتقدم جون ارياس بالهدف الأول للفريق البرازيلي من ركلة جزاء سددها في الدقيقة 71 ، ثم عزز جون كينيدي النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 90 من نهاية أحداث المباراة.



وكان الأهلي يرغب خلال النسخة الحالية في تحقيق حلم الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه والتتويج باللقب أو العودة إلى القاهرة بالميدالية الفضية.

فلومينينسي يؤكد عقدة الأهلي أمام الأندية البرازيلية بمونديال الأندية

فلومينينسي البرازيلي

تستمر عقدة الأهلى بطل أفريقيا أمام الأندية البرازيلية وذلك بعدما أنتهي مشواره للمرة الرابعة اليوم في بطولة كأس العالم للأندية ، وذلك بعدما نجحت فرق السامبا في أخرجه من المسابقة في 5 مناسبات.

كانت البداية في نسخة 2006 عندما ودع الشياطين الحمر مونديال الأندية عقب الهزيمة أمام إنترناسيونال بنتيجة 2-1 .

ثم أنهي فريق كورثنيانز البرازيلي مشوار الأحمر في دور نصف النهائي من نسخة عام 2012 , كما نجح بالميراس في الفوز على الأهلي بهدفين نظيفين وأخرجه في نسخة 2021.

وكانت النهاية مع فريق فلامينجو والذي حقق فوزًا كبيرًا علي الأهلي بنتيجة 4-2 في نسخة 2022 والتي استضافتها المغرب.





برونزيات الأهلي في مونديال الأندية

وحقق الأهلي الميدالية البرونزية في 3 نسخ من بطولة كأس العالم للأندية ، كانت الأولى موسم 2006 والثانية في 2020، والثالثة في 2021 .

كما حقق الشياطين الحمر المركز الرابع مرتين في 2012 و2022.



موعد مباراة تحديد المركز الثالث:

وينتظر الفريق البرازيليل الفائز من مباراة مانشستر سيتي وأوراوا الياباني ، والتي ستنطلق في تمام الساعة الثامنة من مساء الغد الثلاثاء ضمن منافسات نصف نهائي مونديال الأندية ، بينما يخو الأهلي مباراة تحديد المركز الثالث والرابع من الخاسر من هذة المباراة.