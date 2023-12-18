تعليق الصحف البرازيلية والسعودية على خسارة الاهلي أمام فلومينينسي في كأس العالم للأندية

أصبح النادي الاهلي حديث الصحف البرازيلية والسعودية خلال الساعات الماضية بعد خسارة الفريق أمام فلومينينسي في كأس العالم للأندية.

خسر الاهلي أمام نظيرة فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم اليوم على ملعب الجوهرة المشعة ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وعلقت صحيفة الرياضية السعودية: “فلومينينسي إلى نهائي المونديال بثنائية الاهلي”.

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فيما قالت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية: “العقدة البرازيلية تبدد أحلام الأهلي «المونديالية».. الكرة عاندت العملاق المصري في نصف النهائي”.

وعنونت صحيفة “Oglobo” البرازيلية: “الاهلي يكتفي بالمنافسة على البرونزية للمرة الرابعة على التوالي”.

وآشارت صحيفة “FOLHA DE SAO PAULO” البرازيلية إلى فوز فلومينينسي بعنوان: “فلومينينسي يتخلص من كابوس نصف النهائي”.

بينما ركزت صحيفة “UOL” على تألق مارسيلو في لقاء اليوم قائلة: “مارسيلو ينثر سحره”.