أسباب خسارة الاهلي أمام فلومينينسي في كأس العالم للأندية

خسر النادي الاهلي أمام فلومينينسي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية في نسختها الجارية.

وودع الاهلي كأس العالم للأندية في نسختها الجارية، ليذهب للمنافسة على الميدالية البرونزية للمرة السادسة في تاريخه، نجح في حصدها ثلاث مرات من قبل.

وستقام مباراة الاهلي المقبلة، على المركز الثالث والميدالية البرونزية، في تمام الرابعة والنصف عصر الجمعة المقبل، ضد الخاسر من مباراة مانشستر سيتي وأوراوا الياباني.

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عوامل أدت لخسارة الاهلي أمام فلومينينسي

وفي السطور التالية، يرصد لكم “كورة 365” الأسباب التي أدت لخسارة النادي الاهلي مباراته اليوم ضد فلومينينسي ومنها..

1- التحكيم

رغم أن المباراة أدارها البولندي شيمون مارشينياك الحكم الدولي الشهير، إلا أنها شهدت العديد من الأخطاء التحكيمية، ومنها تغاضيه عن احتساب ركلة جزاء للنادي الاهلي في الدقائق الأولى من عمر المباراة، فضلًا عن الشكوك حول ركلة الجزاء التي احتسبها لنادي فلومينينسي.

وكان مارشينياك تعرض للكثير من الانتقادات من قبل، عندما تولى إدارة بعض المباريات في القارة الأوروبية، وأثار غضب العديد من المدربين أبرزهم يورجن كلوب وفرانك لامبارد.

والعنف الزائد من لاعبي فلومينينسي، والذي بدا واضحًا منذ بداية المباراة ضد لاعبي الاهلي، وعدم تدخله لإيقافهم.

2- خط هجوم الاهلي

شهدت المباراة إضاعة لاعبي الاهلي لعدد لا يحصى من الهجمات الخطرة، والتي كانت تنتهي بطرق غريبة أمام مرمى فلومينينسي، وفي ذلك دلالة لافتقار النادي لوجود مهاجم صريح قادر على إنهار الهجمة، وهو السبب الأساسي في خسارة المارد الأحمر لعدد كبير من المباريات والبطولات في الفترة الأخيرة.

3- المعدل البدني للاعبي الاهلي

شهدت الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، إنهيار المعدل البدني للاعبي النادي الاهلي أمام فلومينينسي، الذي بدا لاعبيه أكثر في القوة البدنية رغم فارق الأعمار الكبير بينهم.

ويعود إرهاق لاعبي الاهلي في المباراة، بسبب خوضهم مباراة صعبة في افتتاح البطولة ضد الاتحاد السعودي، على عكس الفريق البرازيلي الذي خاض أخر مباراة له يوم 7 ديسمبر الماضي.

4- العقلية العربية والأفريقية للاعبين

وهي التي تؤدي في أغلب المباريات لخسارة الأندية العربية والأفريقية في البطولات الكبيرة، بسبب سيطرة السمات الشخصية، رغم خوضهم لمنافسات قوية تضاهي القوة الأوروبية إلا أنهم يتعثرون أمامهم في النهاية وهو ما يتحقق في البطولات الكبيرة باستمرار.