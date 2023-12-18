الاهلي يفشل في إنهاء عقدتين بكأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام فلومينينسي

فشل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في التأهل لنهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، بعد الخسارة أمام نظيره فلومينينسي البرازيلي في الدور نصف النهائي للبطولة.

وخسر الاهلي أمام فلومينينسي 2-0 في نصف نهائي المونديال، لينتقل الفريق الأحمر لخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ضد الخاسر من أوراوا الياباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

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ولم يستطيع النادي الاهلي التخلص من عقدتين في بطولة كأس العالم للأندية بعد خسارته أمام فلومينينسي، الأولى فشله في بلوغ نهائي المونديال للمرة السادسة في تاريخه.

وفشل الاهلي في عبور الدور نصف النهائي بكأس العالم للأندية 6 مرات جاءت كالآتي:

2006: الخسارة أمام انتر ناسيونال البرازيلي 2-1.

2012: الهزيمة من كورينثيانز البرازيلي أيضًا بهدف دون رد.

2020: خسر أمام بايرن ميونخ الألماني 2-0.

2021: سقط أمام بالميراس البرازيلي بثنائية نظيفة.

2022: هزيمة قاسية أمام ريال مدريد 4-1

2023: الخسارة أمام فلومينينسي 2-0.

أما العقدة الثانية التي لم ينجح الاهلي في التخلص منها تتمثل في عدم تحقيقه أي فوز على أندية البرازيل بالمونديال، حيث خسر 5 مباريات وتعادل في مباراة أمام بالميراس وحسمها بركلات الترجيح.

يذكر أن أفضل انجازات النادي الاهلي في بطولة كأس العالم للأندية حصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية 3 مرات.