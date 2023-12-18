الحزن يخيم على وجوه لاعبي الاهلي بعد الخسارة من فلومينينسي.. صور

سيطرت حالة من الحزن على وجوه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، بعد الخسارة من فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وخيمت حالة من الحزن والحسرة على لاعبي الاهلي، بعدما فشل الفريق في تحقيق حلم المونديال بالتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية.

ودخل حسين الشحات وعلي معلول، في نوبة بكاء بعد الخسارة من الغريب البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.



ولعب الاهلي ضد فلومينينسي، اليوم الاثنين، على ملعب الجوهرة المشعة، في المملكة العربية السعودية، في نصف نهائي كأس العالم للأندية لموسم 2023.

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وخسر الاهلي من نظيره فلومينينسي بنتيجة هدفين دون رد، ليهدر الفريق فرصة التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه.

والجدير بالذكر أن الاهلي سيواجه الخاسر من مباراة مانشستر سيتي ضد أورارا، في لقاء تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية، يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر الجاري.