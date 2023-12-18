كولر ينفعل في المؤتمر الصحفي بعد خسارة الاهلي من فلومينينسي

انفعل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، على أحد الصحفيين، بعد الخسارة من فلومينينسي في كأس العالم للأندية.

ولعب الاهلي ضد فلومينينسي، اليوم الاثنين، على ملعب الجوهرة المشعة، في المملكة العربية السعودية، في نصف نهائي كأس العالم للأندية لموسم 2023.

وخسر الاهلي من نظيره فلومينينسي بنتيجة هدفين دون رد، ليهدر الفريق فرصة التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه.

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ووجه أحد الصحفيين سؤالًا لـ مارسيل كولر، عن سبب تأخر تبديلاته خلال المباريات، كما حدث في مباراة الاهلي ضد فلومينينسي.

ورد كولر بشكل انفعالي على السؤال، قائلًا:”لا يعرف اللاعبين وأنا أعرف اللاعبين”.

واختتم كولر:”سئمت من سؤال لماذا تبدل بالوقت هذا ولماذا تؤخر التبديلات ولماذا ولماذا.. لقد سئمت”.

والجدير بالذكر أن الاهلي سيواجه الخاسر من مباراة مانشستر سيتي ضد أورارا، في لقاء تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.