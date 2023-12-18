مدرب فلومينينسي: الاهلي جعل لانتصارنا قيمة.. وأوراوا قد يحقق المفاجأة

أكد فرناندو دينيز مدرب فريق فلومينينسي البرازيلي أن الاهلي جعل لانتصارهم قيمة كبيرة في كأس العالم للأندية، متمنيًا حصد لقب البطولة العالمية.

وأكد دينيز في تصريحات صحفية عقب المباراة على شعوره بالرضا بعد الفوز على النادي الاهلي، مؤكدًا أن فريقه قدم أداءًا سيئًا في الشوط الأول بسبب التوتر.

وأضاف: “الاهلي فريق قوي ومدرب جيدًا، ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين ولم استغرب فوزهم على الاتحاد السعودي الذي يضم الكرة العالمية”.

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وتابع: “الاهلي لم يصل إلى كأس العالم للأندية بمحض الصدفة ولكنه بطل أفريقيا 11 مرة.. وجعل لانتصارنا اليوم قيمة كبيرة”.

وأكد أن أوراوا الياباني قادر على تحقيق المفاجأة والاطاحة بـ مانشستر سيتي خارج كأس العالم للأندية، مضيفًا: “كرة القدم لا تعرف المستحيل”.

وأكمل تصريحاته: “نعلم أن مانشستر سيتي أفضل فريق في العالم، ولكن إذا لم يلعب بجدية قد تكون أي نتيجة ممكنة”.