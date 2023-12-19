تعرف على منافس الأهلي وموعد مباراته القادمة في مونديال الأندية



محمد اسماعيل - القاهرة - خسر النادي الأهلي اليوم من نظيره فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت على استاد الجوهرة بالمملكة العربية السعودية، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وفقد النادي الأهلي بهذه الخسارة فرصة المنافسة على لقب البطولة، واكتفى باللعب على المركز الثالث في المباراة المقبلة.

وينتظر النادي الأهلي مواجهة الخاسر من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني المقرر لها غدا الثلاثاء.

وتقام مباراة المركز الثالث بين الأهلي والخسارة من مانشستر سيتي وأوراوا الياباني يوم الجمعة المقبلة في الرابعة عصرا.

وفي المقابل، نجح فريق فلومينيسي البرازيلي في التأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من مباراة مانشستر سيتي وأوراوا الياباني يوم الجمعة المقبلة في الثامنة مساء.