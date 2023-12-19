بعد خسارة الأهلي.. موعد نهائي كأس العالم للأندية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

يستعد الأهلي لمواجهة الخاسر من مباراة مانشستر سيتي وأوراوا ريدز الياباني، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية، الجمعة 22 ديسمبر، في الخامسة والنصف مساءً، على استاد الأمير عبدالله الفيصل.

ويواجه مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، غدًا الثلاثاء، فريق أوراوا الياباني بطل آسيا في الثامنة مساءً.

وفشل الأهلي في التأهل لنهائي كأس العالم للأندية، بعدما خسر بهدفين دون رد أمام فلومينينسي البرازيلي، ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية، والتي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة.

سجل هدفي فلومينينسي عن طريق آرياس من ركلة جزاء في الدقيقة 70، ثم أحرز جون كيندي لاعب فلومينيسي الهدف الثاني في الدقيقة 88.

وحقق الأهلي فوزًا صعبًا على الاتحاد السعودي في المباراة الماضية بنتيجة 3-1.

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل الأهلي أمام فلومينينسي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق وإمام عاشور.

خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا".

موعد مباراة نهائي كأس العالم للأندية

تأهل فريق فلومينينسي إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 2/1، منتظرًا الفائز من مواجهة مانشستر سيتي وأوراوا ريدز الياباني، الجمعة القادمة 22 ديسمبر، في تمام الثامنة مساءً، على ملعب الجوهرة المشعة.

موعد مباراة الأهلي القادمة لتحديد صاحب المركز الثالث والرابع

تقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بين الأهلي والخاسر من مواجهة مانشستر سيتي وأوراوا ريدز الياباني، يوم الجمعة 22 ديسمبر في تمام الخامسة والنصف مساءً، على استاد الأمير عبدالله الفيصل.