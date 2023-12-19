"زهقت من الانتقاد".. أول رد من كولر بعد الخسارة من فلومينينسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

أبدى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، استياءه وغضبه عقب هزيمة الفريق أمام فلومينينسي بنتيجة 2-0 في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال "كولر"، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، المذاع عبر فضائية "SCC1" السعودية، اليوم الإثنين، إنه لعب مباراة كل يومين أمر صعب علينا و صعب من مهمتنا وأثر على اللمسة الاخيرة، كما أن التركيز كان مشتتا بين بعض اللاعبين.

وأضاف، أن أحمد نبيل كوكا أصيب بوعكة ورفضنا المغامرة به في مباراة اليوم، لذلك أكرم توفيق تواجد في وسط الملعب، لأننا كنا نريد ان ندافع وهو جيد في مراقب اللاعبين.

وأضاف ان الفريق قام بعدد من المحاولات لتسجيل الهدف لكنها لم تنجح.

وغضب كولر من أحد أسئلة الصحفيين بعد سؤاله عن سر تأخر تبديلاته، ليجيب السويسري: " سئمت من الأسئلة والانتقادات عن التبديلات و تأخير التبديلات، انا من يعرف اللاعبين ويعرف كل لاعب ماذا يستطيع الإسهام و تقديم في كل مباراة".

وأكد أنه لا يجري التبديلات مبكرًا اعتباطا دون تفكير، يجب التأني والتفكير قبل إشراك أي لاعب، متابعًا: "أنا من يعرف كل لاعب".

ويستعد الأهلي لمواجهة الخاسر من مباراة مانشستر سيتي وأوراوا ريدز الياباني، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، الجمعة القادمة 22 ديسمبر، في الخامسة والنصف مساءً.