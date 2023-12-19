محمد الشناوي: أضعنا العديد من الفرص وكان نفسنا نصعد للنهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

عقب محمد الشناوي، حارس مرمى فريق الأهلي، على خسارة اليوم أمام فلومينينسي البرازيلي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال "الشناوي"، في تصريحات عقب مباراة الأهلي و فلومينينسي البرازيلي، على فضائية "SCC1"، مساء اليوم الإثنين، إن الفريق أضاع العديد من الفرص وهذه مشكلتنا في لقاء اليوم؛ متمنيًا مساندة الجمهور في المباراة القادمة على تحديد المركزين الثالث والرابع.

وأضاف الشناوي، قائلًا: "غاب التوفيق عن الفريق.. احنا عملنا كل حاجة ولعبنا بشكل كويس وضيعنا 4 فرص في الشوط الأول وزيهم في الشوط الثاني، وهي دي المشكلة إن التوفيق غايب عننا، ضربة الجزاء فتحت اللقاء، ولغاية آخر وقت كنا ماسكين المباراة".

وأكمل: " اللاعيبة مقصرتش ولما دخلنا فينا الهدف كان لازم نكون هادئين أكتر من كدا، واللاعيبة عملت اللي عليها كان نفسنا نصعد للنهائي".

ووجه الشناوي رسالة لجماهير الأهلي قائلًا: "أقول للجمهور زعلناكم.. التوفيق كان غايب عننا.. عملنا اللي علينا وضيعنا كتير ولو جبنا الشوط الاول جون واحد كان الماتش فتح وكسبنا المباراة".

ويستعد الأهلي لمواجهة الخاسر من مباراة مانشستر سيتي وأوراوا ريدز الياباني، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، الجمعة القادمة 22 ديسمبر، في الخامسة والنصف مساءً.