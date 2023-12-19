إمام عاشور: "احنا مقصرناش في حاجة واللاعيبة عملت اللي عليها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

قال إمام عاشور، لاعب فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، إن التوفيق والحظ غاب عن اللاعبين في مباراة اليوم أمام فلومينينسي البرازيلي، وأمامنا مباراة قادمة على برونزية المونديال يجب أن نركز عليها.

وأضاف، عاشور"، في تصريحات عقب مباراة الأهلي و فلومينينسي البرازيلي، على فضائية "SCC1"، مساء اليوم الإثنين، قائلًا: "النتيجة بتاعت ربنا احنا لم نقصر في اي حاجة واللاعيبه عملت اللي عليها.. كان نفسنا نلعب النهائي وأشكر اللاعبين كلهم مفيش حد قصر في حاجة وان شاء الله القادم افضل".

وخسر فريق الأهلي بهدفين دون رد أمام فلومينينسي البرازيلي، ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية، والتي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة، ليفشل في التأهل لنهائي كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الخاسر من مباراة مانشستر سيتي وأوراوا ريدز الياباني، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، الجمعة القادمة 22 ديسمبر، في الخامسة والنصف مساءً.