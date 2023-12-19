حسن مصطفى: الأهلي هزم نفسه أمام فلومينينسي.. وأضاع أسهل تأهل للمباراة النهائية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حسن مصطفى نجم النادي الأهلي السابق، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني، أدار مباراة فلومينينسي البرازيلي، بشكل جيد ولكن بعض الأخطاء البسيطة أضاعت المباراة.

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وتابع مصطفى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "كولر كان غير موفق في بعض التبديلات وغياب أليو ديانج عن التشكيل الأساسي، وتأخر التبديلات بالرغم من تراجع مستوى بعض اللاعبين، ولكنه لم يتحمل النتيجة بشكل كامل في ظل إهدار العديد من الفرص".

وأضاف حسن مصطفى: "مباراة فلومينينسي كانت في المتناول وأقل فنيًا من اتحاد جدة السعودي، ولكن ما صنع الفارق هو خوض مباراة قوية في الدور الربع نهائي على عكس الفريق البرازيلي الذي يخوض أولى مبارياته بالبطولة".

وقال نجم الأهلي السابق: "اللاعبين فشلوا في استغلال الفرص السهلة التي سنحت لهم، ولكن كان هناك حالة من الأنانية لدى بعض اللاعبين، والأداء لم يكن سئ وهزمنا أنفسنا في المباراة".

واختتم: "فلومينينسي يختلف عن انترناسيونالي الذي واجهنا في عام 2006، والأخير أفضل بمراحل وكنا أيضًا قدمنا مباراة جيدة ولكن اتخطفنا بلعبه".