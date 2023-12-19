عقدة نصف النهائي تحرم الأهلي من معادلة إنجاز تاريخي (شاهد)

ياسر رشاد - القاهرة - جاءت خسارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي امام فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية لترسخ عقدة تطارد المارد الأحمر منذ عام 2006.

وفشل الأهلي في تجاوز الدوري نصف النهائي للمرة السادسة في تاريخه لتتبخر أحلام الجماهير الحمراء بالتواجد في نهائي المونديال العالمي للاندية.

وخسر الأهلي نصف نهائي كأس العالم للأندية 6 مرات منذ مشاركته في البطولة من بينها 4 مواجهات امام أندية برازيلية.

عقدة نصف النهائي تطارد الأهلي

وخسر الأهلي مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية امام أنترناسيونال في نسخة 2006 بنتيجة 2-1 في التواجد الأول لبطل أفريقيا في دور الـ 4.

وفي 2012 خسر الأهلي مجدداً في نصف النهائي امام كورنثيانز البرازيلي بنتيجة 1-0.

وعاد الأهلي في الظهور مجدداً في الدور نصف النهائي عام 2020 ليصطدم بفريق بايرن ميونخ الألماني ويخسر اللقاء بنتيجة 2-0.

وفي 2021 تأهل الاهلي للدور نصف النهائي الا أن خسر مجدداً أمام بالميراس البرازيلي بنتيجة 2-0.

وفي النسخة الماضية تلقى الأهلي خسارته الأكبر في مباريات نصف النهائي عندما سقط أمام ريال مدريد الإسباني بنتيجة 4-1.

إنجاز غائب عن الأهلي

وتسببت عقدة نصف نهائي كأس العالم للاندية في عدم تحقيق الأهلي لحلم التواجد في المباراة النهائية للبطولة.

ويبحث الأهلي منذ سنوات عن معادلة غنجاز فريقي مازيبي الكونغولي والرجاء البيضاوي المغربي بعد نجاحهما في التاهل للمباراة النهائية.

وتأهل مازيمبي لنهاي البطولة في 2010 قبل أن يخسر امام إنترميلان الإيطالي، ثم كرر الرجاء البيضاوي المغربي الإنجاز ذاته في 2013 عندما لعب المباراة النهائية امام بايرن ميونخ الألماني الذي توج باللقب.

كما تضم القائمة فريق الهلال السعودي الذي نجح في التال لنهائي النسخة الماضية قبل أن يخسر من ريال مدريد ويكتفي بالميدالية الفضية.

أرقام سلبية للاهلي

كما سجل الأهلي بخسارته أمام فلومينينسي في مباراة نصف نهائي كأس العالم للندية رقماً سلبياً للمارد الأحمر.

وخسر الأهلي مباراته رقم 14 في تاريخ مشاركاته بالبطولة وهو الأكثر تعرضاً للخسارة في تاريخ البطولة متفوقاً على أوكلاند سيتي الذي خسر 12 مباراة فقط.

كما يعد الأهلي صاحب الدفاع الأسواء في تاريخ مونديال الأندية حيث تلقت شباكه 37 هدفاً بعد ثنائية فلومينينسي.