جيرونا يدم شباك ألافيس بثلاثية ويتخطى ريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي جيرونا فوزا كبيرا على ضيفه ألافيس بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة آلتي جمعت بينهما اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الإسباني.

سجل دوبياك هدف جيرونا الأول في الدقيقة 23، قبل أن بورتو الهدف الثاني في الدقيقة 42.

ومع حلول الدقيقة 59 اختتم دوبياك ثلاثية جيرونا مسجلاً الهدف الثاني له من ركلة جزاء.

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لتنتهي المبارآة بفوز جيرونا بثلاثة أهداف دون مقابل، ويرفع الفريق الكتالوني رصيده من النقاط إلى 44 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، متفوقا على ريال مدريد بنقطتين.

بيننا تجمد رصيد ألافيس عند 16 نقطة في المركز الـ13.