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جيرونا يدم شباك ألافيس بثلاثية ويتخطى ريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني

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فالنتين كاستيلانوس - جيرونا الإسباني

فالنتين كاستيلانوس - جيرونا الإسباني

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي جيرونا فوزا كبيرا على ضيفه ألافيس بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة آلتي جمعت بينهما اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة .

سجل دوبياك هدف جيرونا الأول في الدقيقة 23، قبل أن بورتو الهدف الثاني في الدقيقة 42.

ومع حلول الدقيقة 59 اختتم دوبياك ثلاثية جيرونا مسجلاً الهدف الثاني له من ركلة جزاء.

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لتنتهي المبارآة بفوز جيرونا بثلاثة أهداف دون مقابل، ويرفع الفريق الكتالوني رصيده من النقاط إلى 44 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، متفوقا على بنقطتين.

بيننا تجمد رصيد ألافيس عند 16 نقطة في المركز الـ13.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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