حقيقة إقالة كولر من الاهلي بعد كأس العالم للأندية

تداولت أنباء حول وجود نية لدى مجلس إدارة النادي الاهلي، للإطاحة بالسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، بعد نهاية كأس العالم للأندية.

وأوضحت الأنباء أن هناك حالة من عدم الرضا داخل النادي الاهلي ضد كولر، بسبب التذبذب في أداء اللاعبين، بالإضافة إلى فشل التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية.

وعلم “كورة 365” من مصادر خاصة، أن مجلس إدارة النادي الاهلي، جدد الثقة في مارسيل كولر، في مهمة قيادته للفريق.

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وأكد المصدر، علي أن إدارة الاهلي لا تفكر إطلاقًا في إقالة كولر، خاصة أنها ترى بأن المدرب يبذل قصارى جهده ومشروع مدرب قوي للقلعة الحمراء.

وأشار إلى أن كولر مستمر مع النادي الاهلي، والفريق يقدم مستويات جيدة ولكن يواجه سوء حظ كبير.

والجدير بالذكر أن الاهلي خسر من فلومينينسي البرازيلي بنتيجة هدفين دون رد، ليلعب على المركز الثالث ضد الخاسر من مباراة مانشستر سيتي ضد أورارا.