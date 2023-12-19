أرقام محمد صلاح أمام وست هام قبل صدام كأس الرابطة

يستعد الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول، لقيادة فريقه في مباراته المقبلة ضد وست هام، في إطار منافسات ربع نهائي كأس رابطة الدوري الإنجليزي.

وستقام مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد، في تمام العاشرة مساء غد الأربعاء، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس كابيتال وان في نسخته الجارية.

ويعد مانشستر يونايتد هو حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة، بينما يعد ليفربول هو الأكثر تتويجًا باللقب بـ 9 ألقاب.

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تاريخ مواجهات محمد صلاح أمام وست هام

وخاض محمد صلاح من قبل 13 مباراة أمام وست هام، والتي جاءت جميعها بقميص ليفربول، وحقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في لقاء وخسر الآخر.

وسجل الفرعون المصري محمد صلاح 10 أهداف وساهم في 4 أهداف أخرى.

وهز محمد صلاح شباك وست هام في المباراة الأخيرة التي جمعتهما، والتي أقيمت في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2023-2024.