أول تعليق من الزمالك بعد أنباء إيقاف القيد بسبب صفقة سامسون

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك حقيقة إيقاف القيد عن الفريق الأول لكرة القدم بسبب صفقة سامسون أكينولا.

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية تفيد بإيقاف القيد عن الزمالك مرة اخرى بسبب المستحقات المتأخرة لصالح نادي كاراكاس الفنزويلي المقدرة بـ 450 ألأف دولار.

وقال أحمد سالم في تصريحات عبر قناة الزمالك: “ما تم تداولة غير دقيق بالفعل هناك قضايا ولكن هذه الخطابات كانت منذ عدة أشهر”.

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واضاف: “أطالب جماهير الزمالك بالصبر وسنحل جميع القضايا، هذه الأمور تطلب بعض الوقت وليس من المنطقي الإعلان عن كل التفاصيل بإستمرار”.

وتابع: “نسير بشكل قانوني في ملف غرامة كهربا ولن نفرط في حق النادي”.

وفي سياق آخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيرة ساجرادا الأنجولي غداً الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.