مانشستر يونايتد يتلقى دفعة قوية بعد التعادل ضد ليفربول

تلقى فريق مانشستر يونايتد دفعة قوية بعودة لاعب كريستيان إريكسن لتدريبات الفريق بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب منذ نوفمبر.

وعاد إريكسن للتدريبات مع زملائه في فريق مانشستر يونايتد يوم الاثنين بعد غيابه لأكثر من شهر بسبب إصابة في الركبة.

وستكون عودة النجم الدنماركي الدولي بمثابة دفعة كبيرة لفريق إريك تين هاج حيث أنهم يعانون من مخاوف الإصابة هذا الموسم.

طالع أيضًا: جيرونا يدم شباك ألافيس بثلاثية ويتخطى ريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني

وكان مانشستر يونايتد قد خاض لقاء ليفربول بدون مالاسيا وكاسميرو وليساندرو مارتينيز وأماد ديالو وماسون ماونت.

وغاب أيضاً عن صفوف مانشستر يونايتد كل من هاري ماجواير وفيكتور ليندلوف خلال التعادل السلبي ضد ليفربول.

ويعد إريكسن لاعباً رئيسياً لمانشستر يونايتد وشارك في 15 مباراة في جميع المسابقات تحت قيادة تين هاج وسجل هدف واحد وصنع هدفين.

جدير بالذكر أن إريكسن قد تعرض لإصابة في وقت سابق ضد لوتون تاون على ملعب أولد ترافورد يوم 11 نوفمبر.