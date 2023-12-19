وكيل موديست يحسم الجدل حول رحيله عن الاهلي ويوجه رسالة إلى الجماهير

حسم باتريك ميندي وكيل أعمال الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، حقيقه رحيله في الميركاتو الشتوي.

وكانت ترددت أنباء حول رحيل أنتوني موديست، عن النادي الاهلي، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل عدم تقديم أداء جيد مع الفريق.

وقال وكيل موديست، في تصريحات عبر قناة “أون تايم سبورت”، إن اللاعب الفرنسي سعيد مع الاهلي ويعلم أنه يستطيع تحقيق النجاح مع الفريق.

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وأوضح أن المهاجم الفرنسي، يريد القتال مع النادي الاهلي، رغم أن بعض الأندية في أوروبا تستفسر عنه، لكنه لا يريد الرحيل بكل تأكيد.

وأكد وكيل موديست، أنه يحب الاهلي ولا يوجد سبب للرحيل عن النادي، وكل ما يتردد عن فسخ عقده، غير صحيح ولم يتحدث معه أي مسؤل عن ذلك.

وعن رد فعل موديست بعد طرده في مباراة الاتحاد بكأس العالم للأندية، قال:”اللاعب حزين للغاية وكان لديه شعور بالظلم لأنه لم يرتكب الخطأ الذي يستحق ذلك”.

وأشار إلى أن موديست ليس لديه مستحقات متأخرة مع الاهلي، وعقده ينتهي بنهاية الموسم المصري وليس في 30 يونيو، ولا يوجد بند يسمح بفسخ التعاقد.

ووجه وكيل موديست، رسالة إلى جماهير النادي الاهلي، قائلًا:”اللاعب يعمل بجد ليكون لائقًا لمساعدة الفريق، ويحتاج للوقت من أجل التأقلم”.

واختتم:”أطلب من جماهير الاهلي منح موديست الوقت فقط ومنحه الحب وهو سيمنحكم العديد من الأهداف، فهو لاعب عظيم ويعرف ما تنتظره منه”.