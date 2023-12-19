شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدت الرسمى للزمالك: لم تصلنا أى خطابات جديدة بإيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك أنه لم يصل أي خطابات جديدة بشأن إيقاف قيد على خلفية القضايا الخاصة بالنادي.

وقال سالم، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع مينا ماهر: "كل الأخبار التي تم تداولها ليست دقيقة، نعم هناك قضايا ولكن الخطابات كانت منذ عدة أشهر".

وأضاف: "قريبا ستكون هناك مفاجآت لجماهير الزمالك بشأن حل كل القضايا، أطالب الجماهير بالصبر قليلا؛ لأن حل مثل تلك الأمور يكون بعدة خطوات، وليس من الطبيعي أن يتم الإعلان عن كل التفاصيل بشكل مستمر، كل شىء سيكون في وقته".

وعن جديد غرامة كهربا قال أحمد سالم: "نسير بشكل قانوني في هذا الملف أيضا، وسنحافظ على كل حقوق النادي".