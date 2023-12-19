شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: مباراة فلومينينسى شهدت أكثر من 8 فرص مهدرة.. وأين ديانج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب نجم النادى الأهلى السابق، أن مباراة الأهلى وفلومينينسى البرازيلى من أكثر المباريات التى شهدت فرصا محققة تم إهدارها جميعا، والأهلى يحتاج مهاجما فى أسرع وقت.

وقال عماد متعب، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "مباراة الأهلى أمام فلومينينسى من أكثر المباريات التى حصل فيها على الأهلى على فرص كتيرة، فعندما تُهدر كل هذه الفرص لا بد أن تُعاقِب، خصوصا أنك أمام فريق كبير ومصنف".

وأضاف نجم الأهلى: "عدم التوفيق صاحب الأهلى خلال المباراة، ولاعبو الأهلى كانوا يضعون الكرة فى المكان الذى يقف فيه الحارس، والاستعجال تسبب فى إهدار الفرص".

وتابع: "الأهلى يحتاج مهاجما من بداية الموسم حتى بعد الفوز على اتحاد جدة، فالفريق محتاج مهاجم منذ فترة كبيرة، ويوم ما الأهلى جاب مهاجم كان موديست الذى لم يقدم أى شيء وكمان فى كأس العالم نزل خد طرد واتحرمت منه فى باقى المباريات".

وأضاف: "مارسيل كولر لا يلام فى مباراة اليوم، لأن الفريق وصل لمرمى المنافس فى أكثر من 8 فرص محققة، ماذا يفعل بعد ذلك، ولكن ليا سؤال واحد أين أليو ديانج، ولماذا لا يتم الدفع به فى المباراتين".