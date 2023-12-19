شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تلبى دعوة سفيرة مصر فى أنجولا لحفل عشاء قبل مواجهة ساجرادا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتلبية دعوة نيفين الحسيني سفير مصر في دولة أنجولا، لحضور حفل عشاء بمنزلها قبل مواجهة ساجرادا الأنجولي المقرر لها غدا الأربعاء المقبل، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتواجد في حفل العشاء من بعثة الزمالك كل من: رامي نصوحي عضو المجلس ورئيس البعثة رفقة أحمد سليمان وأحمد خالد عضوي مجلس الإدارة، وأحمد حسني المدير الإداري والبعثة الإعلامية المرافقة للفريق.

من جانبها حرصت نيفين الحسيني على استقبال البعثة في حضور بريهان عامر قنصل مصر في أنجولا، وعدد من موظفي السفارة.

ونقلت بعثة نادي الزمالك تحيات مجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين لبيب، إلى سفيرة مصر في أنجولا بعد مجهودات السفارة في تذليل كافة العقبات أمام الفريق.

وقدم رامي نصوحي رئيس البعثة درع وعلم نادي الزمالك إلى السفيرة نيفين الحسيني في نهاية حفل العشاء.