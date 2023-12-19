شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ساجرادا: قدمنا مباراة جيدة فى القاهرة ولا بديل لنا سوى الفوز على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد روكى سابيرى مدرب ساجرادا الأنجولى، أن فريقه استعد جيدا لمباراة الزمالك، وسنسعى بكل تأكيد لتحقيق الفوز من أجل التمسك بآمالنا فى التأهل للدور المقبل فى الكونفدرالية.

وقال روكى سابيرى فى مداخلة بالفيديو لبرنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "لا بديل عن الفوز على الزمالك ويجب علينا استغلال الجماهير فى تحقيق الفوز".

وتابع مدرب ساجرادا الأنجولى: "قدمنا مباراة جيدة فى المباراة الأولى ولكن لم ننجح فى الفوز والمباراة الثانية لا يوجد لنا أى حل إلا الفوز على ملعبنا".

وأوضح: "نحن نعلم صعوبة هذه المباراة وحجم الزمالك الذى يبحث عن نقطة واحدة لتأمين تأهله للدور المقبل، ويمتلك العديد من اللاعبين المميزين مثل شيكابالا وأحمد زيزو ونبيل دونجا".

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى أنجولا مساء الأحد، استعداداً لمواجهة ساجرادا الأنجولي.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم "أوباما".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

ويترأس البعثة رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ويرافق البعثة كل من أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة، وأحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة.

ويتصدر الفريق ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط.