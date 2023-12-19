شكرا لقرائتكم خبر عن توفيق السيد: مارسينياك فتى الفيفا المدلل وأخطاؤه بالجملة وكهربا يستحق ركلة جزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن لديه تحفظا على البولندي سيمون مارسينياك حكم مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، وأنه لا يشعر تجاهه بالراحة النفسية.

وقال السيد، خلال تصريحات تلفزيونية: "محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي استحق ركلة جزاء صحيحة بعد تدخل المدافع ضده، واندهشت من موقف حكام الفيديو".

وأضاف توفيق السيد: "ركلة جزاء مارسيلو صحيحة ولا شك فيها، وهو نجح في توريط بيرسي تاو بذكاء في الكرة وسقوطه، ولكن الكرة ليست أصعب من لعبة كهربا لاحتسابها لصالح المارد الأحمر".

واختتم الحكم الدولي السابق: "معيار احتساب الأخطاء عند مارسينياك مختلف في المباراة، وفقد شخصيته في المباراة، وأرى أنه تعالى على المباراة وهناك أخطاء بالجملة في المباراة، ولا أرى أنه أفضل حكم بالعالم ولكنه هو ابن الفيفا المدلل".