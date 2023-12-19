شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباريات الجولة الـ10 بالدورى المصرى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري فى الخامس والعشرين من ديسمبر الجارى، والتى يغيب عنها الأهلى لارتباطه بالمشاركة فى كأس العالم للأندية، والزمالك ومودرن فيوتشر بسبب ارتباطهما بمباريات الكونفدرالية، وسيراميكا والمصري البورسعيدى لارتباطهما بمباريات كأس السوبر المحلى، وكذلك بيراميدز لارتباطه بمباريات دوري أبطال أفريقيا.

مواعيد مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري

الاثنين 25 ديسمبر

الجونة & إنبى..4 عصراً

بلدية المحلة & البنك الأهلى..7 مساءً

الثلاثاء 26 ديسمبر

الاتحاد السكندري & فاركو..7 مساءً

الأربعاء 27 ديسمبر

زد إف سى & الداخلية..4 عصراً

سموحة & طلائع الجيش ..7 مساءً

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصريوتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.