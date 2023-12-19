شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل موديست: لا يوجد سبب للرحيل عن الأهلي واللاعب يحتاج وقتا للتأقلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى سيف زاهر أنه تواصل مع وكيل أنتوني موديست مهاجم النادى الأهلى، الذي نفى كل الأخبار التي تشير إلى فسخ تعاقده مع الأهلي ورحيله، مؤكدا أن اللاعب يحب النادى ولا يوجد سبب للرحيل.

وقال وكيل موديست في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "موديست يحب الأهلي ولا يوجد سبب للرحيل عن النادى، وما يثار بشأن فسخ التعاقد مع موديست غير صحيح على الإطلاق ولم يتحدث معنا أي مسئول من الأهلي بذلك".

وأضاف: "موديست بعد طرده في مباراة الاتحاد كان حزينا للغاية، وكان لديه شعور بالظلم لأنه لم يرتكب الخطأ الذي يستحق الطرد لكن هذه كرة القدم".

وتابع: موديست ليس له مستحقات متأخرة مع الأهلي، وعقده ينتهي بنهاية الموسم المصرى وليس في 30 يونيو ولا يوجد بند يسمح بفسخ التعاقد".

واختتم وكيل موديست تصريحاته قائلا: "موديست يعمل بجد ليكون لائقا لمساعدة الفريق، فهو يحتاج إلى التأقلم، اطلب من الجماهير منحه الوقت فقط ومنحه الوقت وهو سيمنحكم العديد من الأهداف، لأنه لاعب عظيم وهو يعرف ما تنتظره الجماهير منه، لأنه لاعب بالاهلي الذي يضم لاعبين رائعين وطاقم عمل رائع، أنه يعلم انه يلعب لصالح أحد أكبر الجماهير في العالم ويحب هذا النوع من الضغط".