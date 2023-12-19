شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض: الأهلى يحتاج مهاجما أجنبيا قويا.. ويجب التركيز على حسم البرونزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي في حاجة لضم مهاجم أجنبي قوي يفيد الفريق وبسعر غالٍ، مشيرا إلى أن العناصر المتاحة محليا غير مضمون نجاحهم مع الفريق.

وقال معوض، في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي يريد ضم مهاجم قوي، لأن الموجودين في مصر حاليا قد لا يحققون الإضافة المطلوبة، وحاليا لا يوجد لاعب دولي في مصر من الممكن أن يصنع الفارق، لذلك لا بد من البحث عن مهاجم أجنبي دولي يقود الفريق لمدة 4 سنوات قادمة".

وأضاف: "لا بد حاليا من التركيز في المباراة القادمة لحسم المركز الثالث، وبعد البطولة لا بد من تحليل إيجابيات وسلبيات البطولة من جانب إدارة النادي، والأهلي رفع سقف الطموحات وأحلام الجماهير بعد الفوز على اتحاد جدة الذي يضم لاعبين كبارا ومميزين، وفاز الفريق بثلاثية وأداء عظيم، فهو ما جعل هناك طموح كبير للوصول للنهائي".

وتابع: "الأهلي في بداية الموسم خسر بطولتين لهما ظروف خاصة، ولذلك حاليا يجب التفكير في البرونزية والسوبر المصري، وفي توقف يناير يتم تقييم الأمور وضم صفقات قوية، كما يجب التخطيط لمونديال 2025 بمجموعة لاعبين أقوياء قادرين على المنافسة بقوة".

واستطرد معوض: "فكرة العروض السعودية لـمحمد الشناوي ليست مطروحة حاليا، النادي الأهلي دائما معتاد على عدم الحديث عن هذه الأمور خلال المشاركة في البطولات".

وأكد أن بطولة كأس العالم للأندية بالنسبة لفريق مانشستر سيتي سهلة للغاية، ومواجهة أوروا الياباني في المتناول، وقادر على الفوز بها وحصد اللقب على حساب فلومينينيسي البرازيلي.

وأشار إلى أن حالة لاعبي الأهلي يوم مباراة تحديد المركز الثالث هي من سوف تحسم الأمور، ويجب إغلاق صفحة لقاء اليوم والتركيز في المواجهة المقبلة واستعادة اللياقة البدنية قدر الإمكان.