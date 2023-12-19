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اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة فى الكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم الاجتماع الفني لمباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري، والتي تجمع الفريقين فى السادسة مساء غد الأربعاء، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كما يُعقد فى الخامسة مساءً، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة بقاعة مؤتمرات استاد السلام، على أن يعقد فى الخامسة والنصف المؤتمر الصحفي لفريق اتحاد العاصمة الجزائري.

ويخوض فريق اتحاد العاصمة الجزائري تدريباته باستاد السلام فى السادسة مساءً، بينما يبدأ مودرن فيوتشر تدريباته في السابعة مساء، على أن يكون المران مفتوحاً للتصوير لمدة 15 دقيقة.

وفاز فريق مودرن فيوتشر فى أول جولتين بدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية على سوبر سبورت الجنوب أفريقي والهلال الليبي فيما خسر في الجولة الثالثة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالجزائر.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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