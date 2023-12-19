نجم الأهلي السابق: كولر لم يدر مباراة فلومينينسي بأفضل شكل

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد عمارة، نجم النادي الأهلي الأسبق أن مارسيل كولر، المدير الفني للأحمر كان باستطاعته إدارة مباراة فلومينينسي في كأس العالم للأندية، بشكل أفضل من ذلك.

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وقال عمارة في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الشوط الأول كان يسيطر عليه بشكل تام، وأهدر الفرص، مثل فرصة محمود كهربا".

وأضاف: "الأهلي كان يتفوق على فلومينينسي في الشوط الأول، واللاعبون كانوا قريبين من بعضهم، ولكن في الشوط الثاني، المستوى البدني للاعبي الأهلي انخفض".

وتابع: "عامل اللياقة البدنية كان مؤثرًا على لاعبي الأهلي، ولكن أؤكد أن البطولة بها مكاسب عديدة للنادي الأهلي، وللكرة المصرية".

وأكمل: "كنت أتمنى الوصول لأبعد نقطة في البطولة، ومواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، إنما هاردلك للأهلي".

وواصل: "كولر كان يستطيع أن يدير المباراة بشكل أفضل من ذلك، كان عليه الدفع بكوكا أو ديانج بدلًا من أكرم توفيق، البعيد عن المشاركة في المباريات".

وأتم محمد عمارة تصريحاته قائلًا: "طاهر كان يجب أن يحصل على وقت أكثر من ذلك، لا أعرف لماذا تبديلات كولر تكون متأخرة دائمًا، خصوصًا أن الإرهاق كان ظاهرًا على لاعبي الأهلي".