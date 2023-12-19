نجم الاهلي السابق: كولر أخطأ بالبدء بـ أكرم توفيق على حساب ديانج

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى حسن مصطفى لاعب النادي الأهلي الأسبق عن حزنه بعد هزيمة الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي بهدفين نظيفين.

وأضاف عبر برنامج "كورة كل يوم"، الأهلي أهدر العديد من الفرص المحققة، كانت ستغير من مجريات المباراة وتمنحه أفضلية في التقدم، مؤكدًا أن كولر أخطأ بالبدء بـ أكرم توفيق على حساب ديانج.

وتابع : " لاعبو الأهلي ظهر عليهم الإجهاد، وكان يجب على كولر إجراء تبديلات مبكرة، وخاصة في وسط الملعب نزول الثلاثي أفشة وديانج وطاهر بجانب كريم فؤاد".

وأردف:" مدرب فلومينينسي أخرج كل "العواجيز" بعد التقدم على الأهلي لإراحتهم وتنشيط وسط الملعب خلال الوقت المتبقي".

واختتم:" كان يجب على الأهلي عدم الموافقة على رحيل محمد شريف إلا في حالة توافر البديل الجيد، مشيرًا إلى أن رحيل اللاعب أثر سلبيًا على أداء الفريق".