شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز وصن داونز اليوم الثلاثاء 19 / 12 / 2023 فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الفريق الأول لنادي بيراميدز نظيره صن داونز باستاد الدفاع الجوى فى الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وياتي ترتيب المجموعة كالتالي..

صن داونز فى المركز الأول بـ 4 نقاط من 3 مباريات (+2 فارق أهداف)، مازيمبي فى المركز الثاني برصيد 4 نقاط من 3 مباريات (0 فارق أهداف)، نواذيبو فى المركز الثالي برصيد 4 نقاط من 3 مباريات (-1 فارق أهداف)، بيراميدز فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط من 3 مباريات (-1 فارق أهداف).

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز فى دوري الابطال الافريقى

وتنطلق مباراة بيراميدز وصنداونز فى السادسة مساء اليوم الثلاثاء باستاد الدفاع الجوي فى الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدير اللقاء طاقم حكام من دولة تشاد بقيادة الحكم محمد علاو، ويعاونه عيسى بوجولا المساعد الأول، وموسى حفيظ المساعد الثاني، وألفريد أرمي الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة محمد أحمد سليمان من السودان، ويراقب أداء الحكام جون كلود برميتشاو من بوروندي، والمنسق العام أليكساندر أسانتي من غانا.

ويبحث البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز عن تحقيق انتصار تاريخي علي أصحاب الرداء الأصفر، والتغلب علي كافة العقبات التي تواجه الفريق، أبرزها إصابة أحمد الشناوي حارس مرمي الفريق بكسر في ضلع الصدر وغيابه لمدة تتراوح ما بين 3 أو 4 أسابيع، والمحاولات المكثفة التي قام بها الجهاز الطبي لتجهيز رمضان صبحي، بالإضافة الي تعادل الفريق مع بلدية المحلة بهدفين لكل فريق في أخر مباراة خاضها بيراميدز بالدوري، وقامت الإدارة بتوقيع عقوبات مادية علي اللاعبين بسبب تلك النتيجة ليصبح أمام باتشيكو مهمة صعبة للتغلب علي كافة تلك الصعوبات والبحث عن الفوز علي صن داونز ليعيد بيراميدز آماله في التأهل من تلك المجموعة.