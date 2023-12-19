شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة الشاطئية يدخل معسكرا فى عمان استعدادا لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، بقيادة مصطفى لطفى، على دخول معسكر مغلق فى سلطنة عمان يناير المقبل، قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة فى كأس العالم للكرة الشاطئية فى شهر فبراير المقبل.

ويستعد منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية للمشاركة فى بطولة كأس العالم، التي تستضيفها مدينة دبي الإماراتية فى شهر فبراير المقبل.