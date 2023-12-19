شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة الشاطئية يدخل معسكرا فى عمان استعدادا لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر
ويستعد منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية للمشاركة فى بطولة كأس العالم، التي تستضيفها مدينة دبي الإماراتية فى شهر فبراير المقبل.
وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 5 فبراير المقبل موعدا لإرسال قائمة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية النهائية لبطولة كأس العالم للكرة الشاطئية التي تقام في الإمارات في شهر فبراير المقبل.
واختار مصطفى لطفى المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، قائمة أولية تضم 20 لاعبا للمشاركة فى بطولة كأس العالم المقبلة التى ستقام فى الإمارات فبراير المقبل.
وتضم القائمة الأولى لكاس العالم كلا من: "زيزو الصباح، محمد السيد، إبراهيم حسن، مصطفى عبده، أحمد حمدى، مصطفى سمير، إسلام أحمد، مصطفى أحمد، مصطفى على صاصا، حسان محمد، أحمد الشحات، حسام باولو، الحسينى طه، هيثم عاطف كوستا، عبد الرحمن حسن الشافعى، محمد عبد النبى، إسماعيل بهجت، أحمد سليمان إيشا، محمد السيد أبو المعاطى ومحمود عماد".
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