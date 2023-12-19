شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد راحة اليوم ويستأنف تدريباته غدا.. واستمرار غياب ياسين والشيخ أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري على منح لاعبيه راحة سلبية اليوم الثلاثاء عقب الانتهاء من خوض مباراتهم الودية أمام صيد المحلة أمس الإثنين، ضمن التجارب الودية التي يخوضها زعيم الدوري تحضيرا لمباريات الدوري المصري

وخاض فريق الاتحاد السكندري مواجهة ودية أمام فريق صيد المحلة أمس الاثنين على ملعب النادي، ضمن تحضيراته لخوض مباراته ضد فاركو يوم 26 ديسمبر الجاري في الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري.

وكان طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري، حريصا على خوض مباراة ودية من أجل تجهيز لاعبيه بدنيا والحفاظ على حساسية المباريات وعدم تأثرها؛ بسبب الابتعاد عن المباريات بسبب تأجيل مباراتيه أمام الزمالك في مسابقة الدوري.

في سياق مغاير، يستمر غياب أحمد ياسين وأحمد الشيخ لاعبي الاتحاد السكندري عن صفوف زعيم الثغر في مباراة فاركو المقبل، بسبب عدم الجاهزية الفنية، في ظل استمرار شكوى ياسين من الإصابة في الركبة، بينما يعاني الشيخ من عدم الجاهزية الفنية بعد تعافيه من التهابات في الركبة، ويخضع لبرنامج بدني يجهزه للمشاركة في المباريات.