شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد راحة اليوم ويستأنف تدريباته غدا.. واستمرار غياب ياسين والشيخ أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر
وخاض فريق الاتحاد السكندري مواجهة ودية أمام فريق صيد المحلة أمس الاثنين على ملعب النادي، ضمن تحضيراته لخوض مباراته ضد فاركو يوم 26 ديسمبر الجاري في الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري.
وكان طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري، حريصا على خوض مباراة ودية من أجل تجهيز لاعبيه بدنيا والحفاظ على حساسية المباريات وعدم تأثرها؛ بسبب الابتعاد عن المباريات بسبب تأجيل مباراتيه أمام الزمالك في مسابقة الدوري.
في سياق مغاير، يستمر غياب أحمد ياسين وأحمد الشيخ لاعبي الاتحاد السكندري عن صفوف زعيم الثغر في مباراة فاركو المقبل، بسبب عدم الجاهزية الفنية، في ظل استمرار شكوى ياسين من الإصابة في الركبة، بينما يعاني الشيخ من عدم الجاهزية الفنية بعد تعافيه من التهابات في الركبة، ويخضع لبرنامج بدني يجهزه للمشاركة في المباريات.
وحرص محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، على حضور مران زعيم الثغر، يوم السبت الماضي، ضمن تحضيراته لمباراته أمام فاركو في الجولة العاشرة بالدوري، من أجل دعم وتحفيز اللاعبين على تقديم مستويات قوية في الفترة المقبلة.
وحرص مصيلحي على عقد جلسة تحفيزية مع الجهاز الفني واللاعبين، وطالبهم بضرورة بذل الجهد ومواصلة تقديم العروض القوية من أجل وضع نادي الاتحاد في المكانة التي تليق به في جدول ترتيب الدوري المصري.
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