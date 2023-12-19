عرض سعودي لضم محمد الشناوي برقم خيالي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الاعلامي سيف زاهر، أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، يمتلك عرضًا مغريًا من أحد أندية الدوري السعودي.

وأضاف “زاهر” عبر قناة أون تايم سبورتس: “خلال ساعات قليلة سيتلقى مجلس إدارة الأهلي العرض الرسمي من النادي السعودي بخصوص الحصول على خدمات الشناوي”.

وأكمل: “الأهلي وضع رقمًا خياليًا للموافقة على رحيل محمد الشناوي، وبنسبة 90% الحارس مستمر في القلعة الحمراء”.

وتابع: “الشناوي قيمة كبيرة في الأهلي وأنصح مجلس إدارة النادي بالتجديد له 4 مواسم جديدة”.

الجدير بالذكر أن الشناوي قد تلقى عروضًا عديدةً من نادي النصر السعودي على مدار الموسمين الماضيين.



مباراة ‏فلومينينسي

أكد محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طي صفحة مباراة ‏فلومينينسي، التي أقيمت على ملعب الملك عبد الله بجدة «الجوهرة المشعة» للتركيز في ‏مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية التي تقام يوم الجمعة المقبل بحثًا عن الفوز ‏بالميدالية البرونزية.‏

وقال الشناوي إن لاعبي الفريق لم يقصروا خلال مباراة فلومينينسي، وإن ضربة الجزاء التي ‏احتسبت على الفريق وسجل منها الفريق البرازيلي هدف التقدم كانت نقطة تحول في مجريات ‏المباراة.‏

وأشار كابتن الأهلي إلى أن الأهلي قدم شوطًا أول جيدًا، وأهدر لاعبو الفريق العديد من الفرص ‏التي كانت كفيلة بترجيح كفة الأهلي للفوز بالمباراة في حال التسجيل.‏

وأوضح أن لاعبي الأهلي كان هدفهم الوصول لنهائي البطولة وتحقيق إنجاز تاريخي يضاف ‏للنادي والجيل الحالي، ولكن في النهاية التوفيق غاب عن الفريق خلال مباراة فلومينينسي.‏

واختتم محمد الشناوي تصريحاته بالتأكيد أن جماهير الأهلي حزينة بعد خسارة اليوم وعدم ‏الوصول إلى نهائي البطولة، ولكن الفرصة ما زالت قائمة للفوز بميدالية برونزية والاحتفال ‏معهم يوم الجمعة

