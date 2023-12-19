مدرب ساجرادا يكشف مفاتيح هزيمة الزمالك في الكونفدرالية

تحدث روكى سابيرى المدير الفني لنادي ساجرادا الأنجولي عن المواجهة المرتقبة أمام الزمالك ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لمواجهة نظيرة ساجرادا في إطار مواجهات الجولة الرابعة من مجموعات الكونفدرالية الأفريقية.

وقال مدرب ساجرادا في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت1: “في المباراة الأولى أمام الزمالك قدمنا أداء جيد ولكن لم نفز، ولا بديل أمامنا في المباراة الثانية سوى الفوز”.

أقرأ أيضاً- أول تعليق من الزمالك بعد أنباء إيقاف القيد بسبب صفقة سامسون

وتابع: “نحن نعلم صعوبة المباراة ، ورغبة الزمالك في الخروج بنقطة واحدة على الأقل لضمان التأهل إلى الدور المقبل، كما أنه يمتلك العديد من اللاعبين المميزين مثل شيكابالا وأحمد زيزو ونبيل دونجا، ولكن سنعمل على استغلال عامل الجمهور لتحقيق الفوز”.

ويعتلي الفارس الأبيض صدارة جدول ترتيب مجموعته في كأس الكونفدرالية الأفريقية برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد فريق ساجرادا في المركز الثالث بـ 3 نقاط.