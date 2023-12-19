انتهاء أزمة جيسوس والفرج في الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن آخر تطورات الخلاف بين سلمان الفرج، والبرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي.

وكانت قد نشبت أزمة بين جورجي جيسوس وسلمان الفرج، بعد استبعاده من قائمة الهلال خلال مباراة الوحدة، حيث أكد المدرب خلال المؤتمر الصحفي بعد المواجهة أنه استبعده بسبب قرار انضباطي ولن يفصح عن أي تفاصيل.

وأكدت التقارير الصحفية، بعد تصريحات مدرب الهلال، أن سبب الاستبعاد هو غضب الفرج من التواجد على مقاعد البدلاء أمام التعاون في ربع نهائي كأس الملك.

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وبحسب صحيفة “الرياضة السعودية”، فإن فهد المفرج، المشرف على إدارة كرة القدم في الهلال، عقد اجتماع مع جيسوس والفرج، في تدريبات الأمس.

وأوضحت أن الفرج اعتذار للمدرب البرتغالي، وأصبحت العلاقة بينهما في منحنى إيجابيًا، حيث ينتظر اللاعب الانضمام لقائمة فريقه أمام أبها.