بالدرجات.. تقييم لاعبي الاهلي في الخسارة أمام فلومينينسي

كشفت شبكة “سوفا سكور” للأرقام والإحصائيات، عن التقييم الذي حصل عليه لاعبي الاهلي أمام فلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

وخاض الاهلي مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية، أمام فريق فلومينينسي البرازيلي، مساء الاثنين الموافق 18 ديسمبر الجاري، على ملعب الجوهرة.

وشهدت المباراة سيطرة في الشوط الأول من جانب النادي الاهلي، ولكنه خسر اللقاء بنتيجة هدفين دون رد.

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وحصل حسين الشحات على أعلى تقييم بين لاعبي الاهلي أمام فلومينينسي بـ7.8، يليه التونسي علي معلول بـ7.2.

تقييم لاعبي الاهلي أمام فلومينينسي

وحصل محمد هاني وأكرم توفيق، على ثالث أعلى تقييم بين لاعبي الاهلي في المباراة بـ7.0 درجات، يليهم ياسر إبراهيم ومروان عطية بـ6.8 درجة.

بينما حصل إمام عاشور ومحمد الشناوي على تقييم 6.7، يليهم محمد عبد المنعم وبيرسي تاو بـ6.5، فيما كان محمود كهربا الأسوأ بـ6.3.