كولر يجهز فريقاً من البدلاء والناشئين لتمثيل الأهلي فى كأس الرابطة

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القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر على تجهيز فريق مزيج بين اللاعبين البدلاء والناشئين من أجل تمثيل الفريق الأحمر فى بطولة كأس الرابطة المحترفة، والتي ستقام خلال توقف الدوري المصري المقبل، لظروف مشاركة منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2024".

ويرغب كولر فى تشكيل فريق يضم اللاعبين الذين لا يشاركون مع الفريق الأول، مثل محمود متولي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وكريم نيدفيد وصلاح محسن ومحمد الضاوي كريستو وأحمد عبد القادر ومحمد زعلوك ومعتز محمد، مع مجموعة من اللاعبين المميزين فى قطاع الناشئين من مختلف فرق الشباب والناشئين بالقلعة الحمراء.

وهناك عدد كبير من اللاعبين فى فرق قطاع ناشئي الأهلي مرشحون للتواجد مع الفريق الأحمر الذي سيمثل الأهلي في كأس الرابطة، مثل أحمد خالد كباكا وعبد الرحمن رشدان وإبراهيم عبد الحكيم ومحمد شرقية ومحمد عبد الله وعبد الرحمن طارق وإسلام عبد الله ومصطفى مخلوف وميدو نبيل وغيرهم من اللاعبين الذين تألقوا مع فرق الشباب في الفترة الأخيرة.

ويفكر كولر فى الاعتماد على مجموعة اللاعبين الشباب الذين سبق لهم التدرب مع الفريق الأول، بعدما تعودوا على الأجواء وعرفوا أسلوب مدربهم في شرح فلسفته التدريبية وأسلوبه التدريبي.