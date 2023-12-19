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جوزيه مورينيو يكشف كواليس جديدة عن سبب رحيل محمد صلاح من تشيلسي

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدير الفني لروما الإيطالي، جوزيه مورينيو، سبب رحيل محمد صلاح عن نادي .
وخلال مشاركة مدرب روما الحالي في بودكاست "obionepodcast"، وُجه إليه سؤال عن دوره في رحيل محمد صلاح عن صفوف نادي تشيلسي، فرد: "عندما يقول الناس إنني تركت صلاح يغادر، بخلاف ذلك طلبت شراءه، كان يريد وخضت حربا لجعله يأتي إلى تشيلسي".
وأضاف مورينيو: "لم يكن يريد الانتظار... كان راغبًا في الذهاب على سبيل الإعارة، ثم تشيلسي قام ببيعه وليس أنا".
ولم يلعب صلاح تحت قيادة مورينيو في تشيلسي سوى 19 مباراة، سجل خلالها هدفين.
وانضم محمد صلاح إلى تشيلسي قادمًا من نادي بازل السويسري، عام 2014، في صفقة بلغت قيمتها نحو 17 مليون يورو.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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