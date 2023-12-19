شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم الاجتماع الفنى لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك وساجرادا الأنجولى فى الجولة الرابعة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتى تجمع الفريقين غدا بأنجولا، لمناقشة الترتيبات الخاصة باللقاء الذى يجمع الفريقين فى السادسة مساء غدٍ.

وخلال الاجتماع سيتم الاتفاق على كافة الجوانب التنظيمية المتعلقة بالمباراة والزى الخاص بكل فريق ومواعيد الوصول إلى الملعب وانطلاق عمليات الإحماء.

ويغيب عن الزمالك فى مباراة ساجرادا كل من محمود حمدي الونش ومصطفى شلبى ومحمود علاء للاصابة، بينما يغيب محمد حسام بيسو لأسباب فنية، كما يستمر غياب أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزنارى.