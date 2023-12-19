شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يشيد بالتزام مستبعدى الأهلى من كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الجهاز الفنى الأهلي باللاعبين المستبعدين من القائمة النهائية المشاركة فى مونديال الأندية، والروح الطيبة التى ظهروا عليها وعدم افتعال أى أزمات، والانصياع لقرار المدير الفني فى تقبل الأمر وعدم التذمر.

وشهدت قائمة الأهلي النهائية استبعاد أكثر من لاعب من القائمة النهائية التي ستخوض منافسات المونديال، مثل محمود متولي وكريم نيدفيد وصلاح محسن وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو، ولكن حرص مسئولو القلعة الحمراء على اصطحابهم كنوع من التكريم لهؤلاء اللاعبين، حيث ظهر جميع اللاعبين بروح طيبة ولم يظهروا امتعاضهم على قرار استبعادهم من خوض مباريات مونديال الأندية.

فى سياق آخر، عبرت بعثة النادي الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية، التي تُقام بالمملكة العربية السعودية، عن خالص شكرها للأشقاء بالمملكة، لما لاقته من حفاوة فى الاستقبال وكرم الضيافة ودعم لا محدود لفريق الأهلي الذي يلعب في بلده الثاني، والتي أسعدت كل العرب بالتنظيم الرائع لمونديال الأندية.