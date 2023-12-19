شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الاسكواش تعود اليوم إلى القاهرة بعد التتويج ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة المنتخب الوطني الأول لرجال الاسكواش إلى القاهرة ظهر اليوم، الثلاثاء، بعد التتويج ببطولة العالم التي أقيمت في نيوزيلندا خلال الفترة بين 11 إلى 17 ديسمبر، وتوج بها الفراعنة عقب الفوز فى المباراة النهائية على المنتخب الانجليزي بنتيجة 2-0.

وحطم المنتخب الوطني الأول لرجال الاسكواش الرقم المدون باسم نظيره الإنجليزي، بعد تتويج الفراعنة ببطولة العالم للاسكواش، ورفعت مصر، حامل اللقب فى آخر نسختين قبل حصد النسخة الثالثة على التوالي، رصيدها إلى 6 ألقاب ببطولة العالم، ليتخطى الفراعنة الرقم القياسي للمنتخب الانجليزي وهو 5 ألقاب، حيث جاءت ألقاب الفراعنة الخمسة أعوام، 1999، 2009، 2011، 2017، 2019، وأخيراً 2023

وفاز المنتخب الوطني على نظيره الانجليزي بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الدور النهائي ببطولة العالم لمنتخبات الرجال، وجاءت نتيجة المباراة:

فوز مصطفى عسل على مروان الشوربجي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9، 11-9، 11-9.

فوز علي فرج على محمد الشوربجي بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11, 11-2, 7-11, 11-8, 11-7.

ويضم المنتخب الوطني على فرج المصنف الأول عالميا ولاعب وادي دجلة، ومصطفى عسل المصنف الرابع ولاعب الأهلي، ومازن هشام المصنف السابع ولاعب وادي دجلة، ويوسف سليمان المصنف 12 ولاعب الأهلي.

ويرافق البعثة آمنة الطرابلسى لاعبة منتخب مصر للسيدات سابقاً وعضوة الاتحاد المصرى للإسكواش والمدير الفنى هشام العطار.

ويعد المنتخب الأسترالي الأكثر تتويجاً ببطولة العالم برصيد 8 ألقاب، ويأتي في المرتبة الثانية منتخب مصر و باكستان برصيد 6 بطولات لكل منهما، وفي المرتبة الثالثة المنتخب الإنجليزي برصيد 5 ألقاب.