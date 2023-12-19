شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلى خاص لحجازى بسبب غيابه عن مباريات اتحاد جدة فى الدوري السعودي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، خضوع أحمد حجازى مدافع اتحاد جدة السعودى لبرنامج تأهيلى خاص خلال الفترة المقبلة، ليكون جاهزا لبطولة أمم أفريقيا، فى ظل عدم مشاركته مع فريقه فى مباريات الدورى السعودى، بعدما انتهى مشوار الفريق السعودى فى بطولة كأس العالم للأندية.

ويغيب حجازي عن المشاركة مع فريقه في الدوري السعودي قبل بطولة أمم أفريقيا، بسبب عدم قيده فى قائمة فريقه التى تشارك بالدورى، بسبب إصابته بالرباط الصليبى بداية الموسم الجارى.

ويكثف مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اتصالاته لتوفير مباراة ودية لمنتخب مصر الأول بقيادة روي فيتوريا استعدادا لبطولة أمم أفريقيا فى كوت ديفوار المحدد لها يناير المقبل.

وطلب روي فيتوريا من اتحاد الكرة خوض مباراة ودية واحدة مع أحد منتخبات التصنيف الثاني في أفريقيا استعدادا للبطولة المرتقبة.