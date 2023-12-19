شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بيراميدز المتوقع أمام صن داونز.. ماييلى وفخري لاكاى فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج فريق بيراميدز نظيره صن داونز فى السادسة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوي، فى رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، في مواجهة صعبة علي الفريقين، ويبحث كل منها عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط التي ستساهم فى التأهل من دور المجموعات نظرًا لتساوى فرق المجموعة الأربعة فى النقاط.

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

شريف إكرامي في حراسة المرمي، فى الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - محمد الشيبي، خط الوسط: عبد الله السعيد - مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي، خط الهجوم: فيستون ماييلي، فخري لاكاي.

ولم يحقق فريق بيراميدز أى فوز فى آخر ثلاث مباريات، وخسر أمام نواذيبو الموريتاني بهدفين نظيفين وتعادل مع صن داونز بدون أهداف في دوري أبطال أفريقيا ثم تعادل مع بلدية المحلة بهدفين لكل منهما في الدوري المحلي.

ويدير مباراة بيراميدز وصن داونز طاقم حكام من دولة تشاد بقيادة الحكم محمد علاو، ويعاونه عيسى بوجولا المساعد الأول، وموسى حفيظ المساعد الثاني، وألفريد أرمي الحكم المساعد الرابع، ويراقب المباراة محمد أحمد سليمان من السودان، ويراقب أداء الحكام جون كلود برميتشاو من بوروندي، والمنسق العام أليكساندر أسانتي من غانا.