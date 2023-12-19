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فلومينينسي يطيح بأحلام الأهلي المصري في مونديال الأندية

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المنامة - ياسر ابراهيم - فلومينينسي يطيح بأحلام الأهلي المصري في مونديال الأندية

الثلاثاء, 19 ديسمبر, 2023 - 08:57 صباحاً

أطاح فلومينينسي البرازيلي بأحلام الأهلي المصري في بلوغ نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى، بعد أن تغلب عليه بهدفين دون مقابل، الاثنين، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة ، في نصف نهائي البطولة.
 
الأهلي المصري كان الفريق الأفضل في الشوط الأول بعد أن نجح في فرض سيطرته على مجرياته، وصنع العديد من الفرص لكنه لم يتمكن من ترجمتها إلى أهداف.
 
تغير الوضع في الشوط الثاني بعد أن قلب الفريق البرازيلي الموازين لصالحه، ونجح في تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 71 عن طريق اللاعب جون أرياس، قبل أن يضيف اللاعب جون كينيدي الهدف الثاني في الدقيقة 90.
 
ويواجه الفريق المصري، الخاسر من المواجهة التي تجمع بين فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ونظيره أوراوا ريدز الياباني في نصف النهائي الآخر، الثلاثاء، لخوض لقاء تحديد المركز الثالث والمقرر له الجمعة المقبل.
 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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