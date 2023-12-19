معتمد جمال يضع الرتوش الأخيرة على خطة الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولى

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القاهرة - سامية سيد - يضع معتمد جمال، المدير الفني لنادى الزمالك، الرتوش الأخيرة على خطة فريقه لمواجهة ساجرادا الأنجولى المقرر لها السادسة مساء غد، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

وحذر معتمد جمال لاعبيه من السوشيال ميديا والتصريحات الإعلامية قبل المواجهة المرتقبة للحفاظ عل صدارة المجموعة وإكمال العلامة الكاملة بعد الفوز فى المباريات الثلاث التى تم خوضها بدور المجموعات بالمونفدرالية حتى الآن أمام كل من أبو سليم الليبى، وسوار الغينى بالإضافة إلى ساجرادا الأنجولى.

ووصلت بعثة الفريق إلى أنجولا الأحد بعدما تأخرت الرحلة بسبب هطول الأمطار بغزارة في لواندا، وحرصت السفيرة نيفين الحسيني سفيرة مصر في أنجولا، وبيريهان عامر القنصل المصري بالسفارة المصرية، على التواجد بمطار لواندا لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فور وصولها إلى أنجولا واطمأنت السفيرة على كل الإجراءات الخاصة بدخول بعثة فريق الزمالك إلى أنجولا، وأكدت لمسؤولي الزمالك تلبية كل متطلبات البعثة خلال تواجدها في أنجولا.

ويغيب عن الزمالك فى مباراة ساجرادا كل من محمود حمدي الونش و مصطفى شلبى و محمود علاء للاصابة، بينما يغيب محمد حسام بيسو لأسباب فنية، كما يستمر غياب أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزنارى.