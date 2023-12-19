شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستضيف صن داونز فى مواجهة البحث عن الصدارة بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق بيراميدز نظيره صن داونز فى السادسة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوي، فى رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، فى مواجهة صعبة علي الفريقين، ويبحث كل منها عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط التى ستساهم فى التأهل من دور المجموعات نظرًا لتساوى فرق المجموعة الاربعة في النقاط.

وياتي ترتيب المجموعة كالتالي..

صن داونز فى المركز الأول بـ 4 نقاط من 3 مباريات (+2 فارق أهداف)، مازيمبي فى المركز الثاني برصيد 4 نقاط من 3 مباريات (0 فارق أهداف)، نواذيبو فى المركز الثالي برصيد 4 نقاط من 3 مباريات (-1 فارق أهداف)، بيراميدز فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط من 3 مباريات (-1 فارق أهداف).

ويبحث البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لبيراميدز، عن تحقيق انتصار تاريخي علي أصحاب الرداء الأصفر، والتغلب على كافة العقبات التي تواجه الفريق، أبرزها إصابة أحمد الشناوي حارس مرمي الفريق بكسر في ضلع الصدر وغيابه لمدة تتراوح ما بين 3 أو 4 أسابيع، والمحاولات المكثفة التي قام بها الجهاز الطبي لتجهيز رمضان صبحي، بالإضافة الي تعادل الفريق مع بلدية المحلة بهدفين لكل فريق في أخر مباراة خاضها بيراميدز بالدوري، وقامت الإدارة بتوقيع عقوبات مادية علي اللاعبين بسبب تلك النتيجة ليصبح أمام باتشيكو مهمة صعبة للتغلب علي كافة تلك الصعوبات والبحث عن الفوز علي صن داونز ليعيد بيراميدز آماله في التأهل من تلك المجموعة.

وحرص الجهاز الفني بقيادة جايمي باتشيكو على منح شريف إكرامي جلسات نفسية لتجهيزه لمواجهة صن داونز، خاصة أن شريف لم يشارك منذ فترة طويلة جدًا، فى ظل الاعتماد علي أحمد الشناوي بشكل أساسي، الأمر الذي دفع الجهاز الفني للتحدث مع شريف إكرامي حتي يستعيد الثقة بنفسه ويصبح جاهزًا من الناحية النفسية للمواجهة الصعبة أمام صن داونز.

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. شريف إكرامي في حراسة المرمي، في الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - محمد الشيبي، خط الوسط: عبد الله السعيد - مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي، خط الهجوم: فيستون ماييلي، فخري لاكاي.

‏ويدير مباراة بيراميدز وصن داونز طاقم حكام من دولة تشاد بقيادة الحكم محمد علاو، ويعاونه عيسى بوجولا المساعد الأول، وموسى حفيظ المساعد الثاني، وألفريد أرمي الحكم المساعد الرابع، ويراقب المباراة محمد أحمد سليمان من السودان، ويراقب أداء الحكام جون كلود برميتشاو من بوروندي، والمنسق العام أليكساندر أسانتي من غانا.