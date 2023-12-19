ميسي يواجه فريق طفولته!

الرياص - اسماء السيد - ميامي : يواجه النجم الارجنتيني ليونيل ميسي فريقه طفولته، نيو أولد بويز، بعد ان وافق الاخير على خوض مباراة ودية في انتر ميامي الاميركي في شباط/فبراير المقبل.

وأعلن النادي الاميركي الذي انضم إليه ميسي في تموز/يوليو الماضي، الاثنين أنه سيستضيف النادي الأرجنتيني في ملعبه بميامي في 15 شباط/فبراير.

يقع مقر فريق نيو أولد بويز في مدينة روزاريو الأرجنتينية حيث وُلد ميسي ونشأ وبدأ ممارسة كرة القدم، قبل ان ينضم إلى نادي برشلونة الإسباني في سن 13 عامًا.

كما انّ مدرب إنتر الارجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو هو أيضًا من روزاريو ولعب للنادي في ثلاث محطات قبل أن يعود ليشرف عليه كمدرب في العام 2012.

وقال مارتينو "أنا متحمس للترحيب بفريقي المحبوب نيو أولد بويز في ميامي. ستكون هذه مباراة خاصة بسبب كل ما يعنيه نيو أولد بويز بالنسبة لي".

وأضاف "ستكون أيضًا فرصة جيدة للاستعداد لموسم يعد بأن يكون مثيرًا".

وستكون هذه المباراة الاخيرة لإنتر في برنامجه التحضيري للموسم الجديد والذي يستهله بمواجهة منتخب السلفادور في سان سلفادور في 19 كانون الثاني/يناير.